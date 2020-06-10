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Aktüel

Karabük'te 2 köy ve 14 mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 20:05:50 -
Karabük'te 2 köy ve 14 mahalle karantinaya alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahalle karantina altına altına alındı.

Eflani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Soğucak ve Kutluören köylerinde pozitif vakaların görülmesi üzerine bu köyler ile 14 mahallede karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Karantinanın 14 gün süreceği aktarılan açıklamada, sağlık ve jandarma ekiplerinin mahallede çalışmalarının sürdürdüğü kaydedildi.

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