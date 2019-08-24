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Karabükspor Metin Türker’i mezarı başında andı

Kardemir Karabükspor Kulübü kuruluşunun 50.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:35
Karabükspor Metin Türker’i mezarı başında andı

Kardemir Karabükspor Kulübü kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamında Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, kabri başında anıldı.


Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, yönetim kurulu ve futbolcularla birlikte, geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997’de tedavi gördüğü Amerika’da hayatını kaybeden Metin Türker’in mezarını ziyaret ederek dua etti. Kulübün 50. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan ziyarette okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Başkan Yüksel ve futbolcular tarafından Türker’in mezarına karanfil bırakıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:35
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