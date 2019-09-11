Karabiga Belediyesinin temizlik araç filosu güçleniyor

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belediyesi, temizlik araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Temizlik araç filosunun güçlenmesi için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkan Ahmet Elbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her şey hizmet için, Karabiga için. Beldemizde temizlik hizmetlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gayesiyle temizlik araç filomuzu güçlendiriyoruz. Araç filomuz ve personellerimizle daha temiz, daha düzenli bir Karabiga için çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın temiz ve müreffeh bir beldede yaşamalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.