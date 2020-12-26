Karabat'a kameralı santaj! CHP’de şimdi de zina skandalı

Evli ve bir çocuk babası olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın birlikte olduğu kadın ve işbirlikçileri tarafından görüntülerinin gizli kamerayla kaydedildiği ve kendisinden 10 milyon lira istendiği ortaya çıktı. CHP’li Özgür Karabat’ın partinin Çekmeköy ilçesi üyesi Aynur D.E. ile bir evde birlikte olması sonrasında gizli kameraya alındığı, görüntüleri Karabat’a gönderen şüphelilerin önce 10 milyon lira istedikleri daha sonra bu isteği 3 milyon liraya düşürdükleri öğrenildi. Özgür Karabat’ın şikayesi üzerine, CHP üyesi Aynur D.E., Cahit A., Erdoğan B. ve Ahmet A adlı kişiler tutuklandı.