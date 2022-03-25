Karabaş otu mikrop öldürüyor! Karabaş otu çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Karabaş otu anlamı nedir?

Karabaş otu, Latince ismi lavandula stoechas olan, lavanta ailesine ait, koyu mor çiçekli, 30-100 cm arası yükseklikte çalımsı bir bitki. Karabaş otu, doğal güzelliğinin yanı sıra oldukça faydalı bir bitki. Osmanlı döneminde koleraya karşı kullanılması için 1848 yılında Sultan Abdulmecit tarafından ferman verilmiş.

Karabaş otu mikrop öldürüyor!

Türkiye’de çoğunlukla Batı Anadolu Bölgesi’nde bulunan makilik alanlarda, kendi kendine yetişen bir ottur. Farklı alanlarda kullanılmak üzere yetiştiriciliği de yapılır. Ülkemiz dışında en çok Orta Avrupa’da yetişir.

Karabaş otunun çiçekleri taze ya da kurutulmuş olarak tüketilir. Ege Bölgesi’nde reçeli bile yapılır. Taze çiçeklerinden uçucu yağ elde edilir ve bu yağ şifa kaynağıdır. Halk arasında, sinirleri yatıştırmak ve kan dolaşımını düzenlemek amacıyla kullanımı yaygındır. Latince ismi Lavandula stoechas olan karabaş otu ballıbabagiller ailesine özgü çok yıllık bir bitki türüdür.

Karabaş otu kozmetik sanayinde de kullanılır. Sabun ve parfüm yapımında bu bitkiden yararlanılır. Bitkinin uçucu yağı bazı cilt kremlerinin içerisinde yer alır. Karabaş otu yağı, kasları gevşetici ve hafifletici etkisiyle masaj yağı olarak da kullanılır.

Karabaş otu çayı nasıl yapılır?

En etkili çay tarifi olan, İbrahim Saraçoğlu karabaş otu çayı tarifi genel olarak şöyledir. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu ya da iki çay kaşığı kadar karabaş tohumu kaynamaya devam eden bir bardak ölçüsündeki suya atılır. 7 dakika boyunca kısık ateşte kaynatılır. Dört, beş dakika kadar demlenmeye bırakılıp, ardından süzülerek bir bardağa alınır.

Her gün taze olarak hazırlanan karabaş otu çayı Saraçoğlu tarafından önerilen şekliyle on gün boyunca tüketilir. Sonrasında ise bir hafta ara verilir ve 10 günlük kür tekrarlanır. Profesör İbrahim Saraçoğlu, bu kürün çok iyi bir kan sulandırıcı olduğunu söylerken, kan sulandırıcı ilaç kullananların karabaş otu kürü uygulamalarının çok sakıncalı olduğunu da vurgular.

Karabaş otu çayını, taze veya kurutulmuş bitkiden hazırlamanız mümkündür. Aktarlardan aldığınız ot genellikle kurutulmuş olur. Poşetlenmiş olarak sunulan hazır ürünleri de kullanabilirsiniz. Taze bitkiden yapılan çayın biraz daha demlenmesi gerektiğini de unutmayın. Karabaş otu çayı kürüne başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Karabaş otu çayı faydaları nelerdir?