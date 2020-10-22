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Spor Karabağ'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi
Spor

Karabağ'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteğine UEFA'dan olumlu cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:07:00 -
Karabağ'ın Türkiye talebine UEFA'dan cevap geldi

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını Türkiyede oynama isteğine UEFA'dan olumlu cevap geldi.

Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İspanyol ekibi Villarreali konuk edecek.

İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiyede oynamak istiyor.

Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek

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