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Ekonomi Kara yolu dışında kullanılan makinelere takılan motorların emisyonlarında AB uyumu
Ekonomi

Kara yolu dışında kullanılan makinelere takılan motorların emisyonlarında AB uyumu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 08:56:45 -
Kara yolu dışında kullanılan makinelere takılan motorların emisyonlarında AB uyumu

ANKARA (AA) - Kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlar için emisyon sınırları ve tip onayına ilişkin gereklilikler Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde yeniden belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, "Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelere Takılan Motorlarla İlgili Tip Onayına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü" dikkate alınarak AB mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Düzenlemeyle kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan veya takılması planlanan motorlar için gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyonların sınırlandırılması amaçlandı.

Bu motorların tip onayına ilişkin idari ve teknik şartlar ile piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin şartları ve bu tür motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül halindeki kirleticilere yönelik emisyon sınırlarıyla ilgili monte edilmekte olduğu veya monte edildiği kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelere ilişkin gereklilikler belirlendi.

Yönetmelik 20 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.


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