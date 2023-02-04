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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 08:49:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması dolayısıyla Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.

Lapseki-Biga yolunun 13-15. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 33-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

 

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