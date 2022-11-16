Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-4. kilometrelerindeki Buğralar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.