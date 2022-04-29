Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Simav-Uşak yolu, 27. kilometresindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden sürdürülüyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Bayramözü-Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (Kargın Selimağa Köyü ile Karakaya Köyü'nü birbirlerine bağlayan yoldan) devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 71. kilometresindeki Taflan Un Fabrikası ve 72. kilometresindeki Menderes Caddesi kavşaklarındaki sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 11 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemi temizlik çalışması dolayısıyla bugün saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.