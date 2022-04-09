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Yerel Kara yollarında son durum
Yerel

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 09:20:00 -
Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52'nci kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Karabük kavşağı bağlantı yolunun Karabük istikametinde bulunan üstgeçit köprüsündeki genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla bağlantı yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım devlet yolunun Ankara istikametinden Gerede sanayi kavşağı üzerinden sağlanıyor.

Alaca-Sorgun yolunun 20-21'inci kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü, 28- 29'uncu kilometrelerinde de bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42'nci kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa yolunun 2'nci kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47'nci kilometresinde yol çökmesi yaşandığından ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11'inci kilometrelerinde, deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 62'nci kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım 61-65'inci kilometrelerinde diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26'ncı kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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