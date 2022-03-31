Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun İstanbul ve İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerindeki yapım, Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerindeki sel hasarları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.