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Kara yollarında durum

12 Nisan 2019 Cuma 08:15
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinde Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde taş duvarda meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle bölünmüş yolun 23-25. kilometrelerinde Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karacabey-Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları başladığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Akseki-Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde yol yapım ve bakım onarım çalışması nedeniyle 31 Mayıs’a kadar trafik tek şeritten kontrollü devam edecek.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl-Diyarbakır yolunun 32-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çamlıçatak-Hasköy-Susuz yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 08:15
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. yol durumu bülteni

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