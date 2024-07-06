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Yerel Kara yollarında durum
Yerel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2024-07-06 09:05:00 -
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Işıkkent-Pınarbaşı bağlantı kollarında 23.00-05.00 saatlerinde aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları sebebiyle ulaşım, diğer bağlantı kolları üzerinden devam edecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydın Çevre Yolu'nun Denizli istikameti Muğla ayrım kolu 8. kilometresinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 15 Temmuz'a kadar yol araç trafiğine kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 97-101. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale Kavşağı 1-2. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Aydın-Denizli istikameti otoyol katılım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım bu istikamette Pamukkale katılım kolundan gerçekleştiriliyor.

Havza-Merzifon yolunun 56-58, Salihli-Kula-Uşak yolunun 30-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
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İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Dazkırı-Dinar yolunun 0-5. kilometrelerinde menfez yapım, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 37-43. kilometrelerinde PMT ve asfalt sathi kaplama, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

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