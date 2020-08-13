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Aktüel

Kara yollarında durum

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:18:36 -
Kara yollarında durum

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Mudanya kavşakları 4. kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde (Gebze mevkisi), bağlantı yolu köprüsü orta ayak imalat çalışmaları dolayısıyla her iki yönde banketler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım her iki yönde 3'er şeritten devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yürütülen Kavakköy Kavşağı üst geçit çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönde tek şeritten sağlanıyor.

Kuşadası-Söke yolunun 13-14. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) kaldırım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometrelerinde heyelan ıslah, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Şebinkarahisar-Suşehri yolunun 7-15 ve Erzurum-Horasan yolunun 27-29 kilometrelerinde (Pasinler şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.



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