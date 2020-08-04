Kara yollarında durum
ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çatalca-Subaşı yolunun Ahmediye Kavşağı-Subaşı istikametinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı.
Bornova-Turgutlu yolunun 14. kilometresinde (Belkahve mevkisi) devam eden servis yolu çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Emirdağ-Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-49. kilometrelerindeki (Doğankent şehir geçişi) yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 50-60. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-6. kilometrelerinde devam eden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönünde yapılan işaretlemelere sürücülerin dikkat etmeleri gerekiyor.
İspir-İkizdere yolunun 6-20, Selim-Sarıkamış-Karakurt yolunun 28-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.