Yazarı Ali Rıza Demircan'ın Mirathaber'de yayınlanan 'Kara para haram paradır, aklanmaz da' başlıklı işte o yazısı;

Toplumumuzda sık sık gündeme gelen Kara Para ile ilgili seküler bilgileri şöylece özetleyebiliriz:

“Kara Para, yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen para, mal veya değerlerdir. Dünyada ve Türkiye’de yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edilmektedir.

Yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen paranın yasal yollarla elde edilmiş gibi gösterilerek sistem içine dahil edilmesine kara para aklama denir. Burada amaç devletin bu parayı nereden buldun sorusuna resmi kanallar üzerinden cevap yaratabilmektir. En çok kara para elde edilen kanallar arasında; uyuşturucu, fuhuş, insan kaçakçılığı, terör ve silah ticaretidir.

Ülkelere göre kara para aklamanın cezası değişiklik gösterir. Ülkemizde ise 4208 sayılı kanun hükmüne uygun işlemler yapılır. Kara para kazanmak ve bu parayı aklamak birbirinden bağımsız iki ayrı suçtur. Örgütlü kara para aklama suçunun cezası; 6 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 40 bin güne kadar adli para cezasıdır.”

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Laik Devlet Sisteminde Adalet ve Ahlâk Yoktur

Laik devlet sistemlerinin adaleti ve ahlâkı yoktur. Geçerli tek ölçü çıkar gruplarının oluşturup genele egemen kıldı yasalardır.

Temelde ahlâkî olan eylemler, yasa dışı yapılırsa gayr-ı meşru olur; suç oluşturur. Mesela, karşılıklı rızaya dayalı olup toplumun inançları ve gelenekleri çizgisinde yapılan evlilikler temelde meşru olsa da yürürlükteki yasalara aykırı olursa suç oluşturur.

Bu sebepledir ki Ülkemizde örneğin 17 yaşındaki zinacı genç özgür, evli ise ceza evinde.

Temelde ahlâk dışı olanlar da, yasalara uygun yapılırsa meşru, aykırı yapılırsa suç oluşturur. Örneğin sömürücü zalim faizli işlemler bankalarda yasalara uygun yapılırsa meşru, kişiler arasında yasalara aykırı olarak yapılırsa suç olur-suç oluşturur.

Mantık aranamaz. İlave bir örnek vermek gerekirse, uyuşturucu maddelerle alkollü içkileri hatırlatabiliriz. Her ikisi de aklı gideren nesnelerden olan uyuşturucu maddeler yasaktır ama alkollü içkileri yasal olarak üretip pazarlamak meşrudur.

Seküler -laik düzenlerin tutarsızlıkları bitmez ve de toplumdan topluma da değişiklik gösterir. Zaten bunun için İslam’a muhtacız.

Kara Para ve İslam

Konumuz olan Kara Para’ya gelirsek…

İslam’a göre ise Kara Para haram paradır. Laik yasalara uygun olarak kazanılsa da. Açıklayalım:

Taşınır ve taşınmaz malların yaratıcısı Allah’tır. Allah’ın İslam ile haram kılıp yasakladığı yollarla kazanılan bütün paralar Kara Para’dır.

İslam’ın getirdiği haram kazanç yollarını hatırlayalım:

Faiz Vermek ve Almak Haram

Rüşvet ve Karaborsa Haram

İçki-Kumar ve Fuhuş Yolları Haram

Emeği Sömürü Haram

Kamu Mallarına Entrikalarla El koymak Haram

Geleneksel ve Modern Hırsızlık Türleri Haram

Eksik Tartıp Ölçmek Yolu Haram

Malların Değerleriyle Oynamak Haram

İhale Yolsuzlukları Haram

Bütün bunlar ve ilave edilebilecekler haram yani yasaklanmış kazanç yollardır. Bu yollarla kazanmak insanlara zulümdür. Yalnızca dünya hayatını değil, kul hakları oluşturarak ahiret hayatını da mahvedebilir.

Hulasa İslam’a göre haram kazanç yolları Kara Para yollarıdır.

Kur’ân diliyle özetlersek Kara Para yolları Batıl /Geçersiz yollardır. Batıl yollarla kazanıp yemek de, aracı olup yedirmek de İslam’a göre günahtır ve de suçtur.

Dünyada cezaya uğratır, ahirette Cehennem’e götürür. Okuyalım:

“ Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda Batıl yollarla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız helâl ticaretle kazanıp yemeniz helaldir. Ekonomik zulümlerle birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.

Kim, zulüm nitelikli bu Batıl yolları işleterek kazanıp yerse/yedirirse yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah’a pek kolaydır.” (Nisa4/29-30)