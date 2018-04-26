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Kara Harp Okulu davasında ara karar verildi

Kara Harp Okulu'nda yaşanan olaylara ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada varılan ara karara göre; 2 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına, tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:42
Kara Harp Okulu davasında ara karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

''AHMET ÇÖRPAN GELECEK CELSE DİNLENECEK''

Müzakere için verilen aranın ardından ara kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Muhammed Yavuz, bazı sanıkların tanık olarak dinlenmesi ve dosya kapsamına göre bilirkişi raporu alınması taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine, müşteki Ahmet Çörpan'ın ise gelecek celse mahkeme salonunda dinlenmesine karar verildiğini bildirdi.

''BYLOCK İÇERİKLERİ İSTENECEK''

Sanıklar hakkında "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında iletişim kaydı bulunup bulunmadığının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen sanıkların kullanım içeriklerinin istenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme sanıklardan Nizam Beder ve İdris Sarıkaya hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararları çıkarılmasını, tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:42
  1. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Kara Harp Okulu

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