Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kaygan yolda iki araç birbirine girdi: 2 yaralı
Erzurum’da etkili olan kar yağışının ardından kazalarda beraberinde geldi.
Erzurum’da etkili olan kar yağışının ardından kazalarda beraberinde geldi. Meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpışırken araçlarda ki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Yıldızkent Alparsalan Türkeş bulvarı üzerinde bir otomobil ile bir kamyonet trafik ışıkları noktasında birbirlerine çarptı.
Plakası ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.