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Aktüel

Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kaygan yolda iki araç birbirine girdi: 2 yaralı

Erzurum’da etkili olan kar yağışının ardından kazalarda beraberinde geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:38:08 -
Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi, kaygan yolda iki araç birbirine girdi: 2 yaralı

Erzurum’da etkili olan kar yağışının ardından kazalarda beraberinde geldi. Meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpışırken araçlarda ki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Yıldızkent Alparsalan Türkeş bulvarı üzerinde bir otomobil ile bir kamyonet trafik ışıkları noktasında birbirlerine çarptı.


Plakası ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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