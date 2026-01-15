Kar yağışı geri dönüyor!

Kısa süreli ısınmanın ardından Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına giriyor; İstanbul dahil birçok ilde pazartesi günü yeniden kar bekleniyor.

Türkiye genelinde 70 ilde hava sıcaklıklarını sıfırın altına düşüren dondurucu soğuklar etkisini yitirmeye başlasa da, bu durum uzun sürmeyecek. Kısa süreli ısınmanın ardından yeni bir soğuk hava dalgası ülkeyi etkisi altına alacak. İstanbul dahil birçok ilde pazartesi günü yeniden kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, halen özellikle doğu illerinde etkili olan soğuk hava, pazar gününden itibaren batı bölgelerine doğru yayılacak. Bugün en düşük 6 derece civarında seyreden sıcaklıkların, pazartesi 3 dereceye, ardından 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini artırıyor. Kars’ta sıcaklık eksi 14, Ardahan’da ise eksi 18 dereceye kadar düşecek. İç kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarının bugün de etkili olması bekleniyor.

MGM, Karabük, Bartın ve Kastamonu için sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı yayımladı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Doğu Akdeniz’in iç kesimleri için de saatte 70 kilometre hıza ulaşabilecek fırtına uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları kar, buzlanma, don, çığ ve fırtına risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.