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Aktüel Kar kalınlığı 50 cm
Aktüel

Kar kalınlığı 50 cm

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birinin bulunduğu Erciyes'te kar kalınlığı 50 cm'yi buldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:49:00 -
Kar kalınlığı 50 cm

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor.

Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içinde de devam ederek kayak merkezinin bulunduğu alanı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı karla kaplandı.

Öte yandan zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre ölçüldü.

Kar yağışının devam ettiği merkezde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri, yolları sürekli açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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