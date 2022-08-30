Kar gibi bembeyaz çamaşırlar için püf nokta ve yöntemi!

Çamaşır yumuşatıcıları en çok kullandığımız ürünler arasında yer alıyor. Mis gibi kokan çamaşır yumuşatıcıları aynı zamanda kıyafetlerinizde parfüm etkisi yaratıyor. Peki, kimyasal bileşenlerle yapılan yumuşatıcıların kıyafetlerinize zarar verdiğini hiç düşündünüz mü?

Çamaşır yıkamak için kullanılan deterjanlar içerisinde yüksek oranda magnezyum ve kalsiyum içerir. Bu minareller su ile birleştiğinde çamaşırların sertleşmesine neden olur. Sertleşmiş çamaşırlar, özellikle bebekleri ve çocukları rahatsız eder. Piyasada bulunan çamaşır yumuşatıcıları içerisinde kimyasalları barındırır. Bu masum görülen yumuşatıcılar, iyi durulanmadığı takdirde cilt dokusunun yapısına zarar verir. Kimyasal ürünleri tercih etmek yerine siz de çok kolay bir şekilde; evde doğal çamaşır yumuşatıcısı hazırlayabilirsiniz.

Sirke ve Karbonat Çamaşırları Yumuşatır

Çamaşırların yumuşatılmasında sirke sıklıkla tercih edilir. Çamaşır yumuşatılmasında renksiz sirke kullanılması gerekir. Çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne 1 çay bardağı beyaz sirke ekleyerek çamaşırlarınızı yıkabilirsiniz. Çamaşırlar makineden çıktıktan sonra sirke kokusu ortadan kalkar, rahatlıkla sirkeyi doğal bir yumaşatıcı olarak kullanabilirsiniz.

Çamaşır yumuşatıcısı olarak sirke kullanmak istemiyorsanız; karbonat sizin için ideal bir tercih olacaktır. Çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne 1 çay bardağı karbonat ekleyerek çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Çamaşır sodası da değerlendirebileceğiniz diğer bir alternatif…

Aromatik Yağları Denemeye Ne Dersiniz?

Kokulu bir çamaşır yumuşatıcısı hazırlamak istiyorsanız; aromatik doğal yağları tercih edebilirsiniz. Çamaşır yumuşatıcısında uçucu bitkisel yağlar tercih edilir. Bu bitkisel yağlar arasında; lavanta yağı, limon yağı, nar çiçeği yağı ve portakal yağı yer alır. Karbonat ile tercih ettiğiniz bitkisel yağı karıştırarak çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Dilerseniz, zevkinize göre aromatik doğal yağlardan bir karışım hazırlayabilirsiniz.

Kokulu Doğal Çamaşır Yumuşatıcı Tarifi

Karbonat ve sirke ev temizliğinde sıklıkla kullanılan doğal malzemeler arasında yer alır. Siz de kolay bir şekilde kokulu doğal çamaşır yumuşatıcısı hazırlayabilirsiniz.

Kokulu doğal çamaşır yumuşatıcısı için malzemeler:

2 su bardağı su

1 su bardağı beyaz sirke veya elma sirkesi

1 çay bardağı karbonat

7-8 damla doğal bitkisel yağ

Hazırlanışı:

Derin bir kap içerisinde, sirkeyi su ile çözün. Karbonatı yavaş yavaş karışıma ekleyin. Karbonatın da suda çözündüğünden emin olduktan sonra, tercih ettiğiniz bitkisel yağı ekleyin. Hazırladığınız karışımı çamaşır yıkadığınız zaman çamaşır yumuşatıcısı gözüne ekleyin. Çamaşırlarınızın yenilendiğini, onarıldığını göreceksiniz.

Beyaz Çamaşırlar İçin Karbonat

Çamaşır deterjanınızın gücünü arttırmak için çamaşırlarda karbonat kullanmak eskilerin bildiği bir yoldur. Bazıları, çamaşır makinesinin deterjan gözüne toz deterjanla karbonat ekleyerek bunu yapmayı tercih eder. Çamaşırları makineye koymadan önce tamburun içine yarım bardak karbonat dökmek de tercih edebileceğiniz bir yoldur. Doğrudan çamaşır makinesine eklenen karbonatın daha etkili sonuç verdiği söyleniyor.

Beyaz Sirke İle Kar Gibi Beyazlar

Ev ve yiyecek temizliğinde son yılların gözdesi beyaz sirke, beyaz çamaşırlara parlaklık vermek için de ideal bir malzemedir. Beyaz çamaşırları beyazlatmak için bir ölçek damıtılmış sirke ve altı ölçek ılık su karışımı hazırlayın. Çözeltiyi bir leğen, kova, küvet veya çamaşır makinesi tamburunun içine dökerek çamaşırları burada bekletin. Giysileri bir gece boyunca bu suyun içinde bekletin. Ardından kumaşa uygun sıcaklığı ayarlayarak her zamanki gibi yıkama yapın. Bu yıkama, sirke kokusunu gidermek için yeterli olacaktır.

Pratik Ev Temizliği İçin Püf Noktalar

Bazıları ise çamaşırları yanlış modda yıkadığından dolayı çamaşırlar mahvolabiliyor. Keşke farklı konular üzerine binlerce kitap varken çamaşırı doğru yıkamak üzerine bir ansiklopedi olsa diyor insan. Genelde herkes kıyafetlerdeki etiketlerdeki tavsiyeye göre ayarlar çamaşır makinesinin derecesini.

Ancak bazen tavsiye edilen derece yıkamanıza rağmen kıyafetlerinizin tam olarak temizlenmediğini düşünürsünüz. Eğer siz de bu tür bir sorun yaşıyorsanız eski ancak etkili bir yöntemle sorununuzu çözebilirsiniz.

Öğreneceğiniz yöntemle bundan sonra kıyafetleriniz hem güzel yıkanacak hem de parlayacak. İşin sırrı beyaz sirke. Kıyafetleriniz üzerinde inanılmaz etkisi var.

1- Kalıcı lekeleri çıkarır:

Lekesi çıkmayan kıyafetinizi önce soğuk suda elinizle yıkayın. Daha sonra lekenin üzerine beyaz sirke dökün. Bundan sonra ise kıyafetinizi normal şekilde çamaşır makinesinde yıkayın. Sonucu görünce şaşıracaksınız.

2- Koku giderir:

Eğer kıyafetlerinizden sigara veya istenmeyen kokular çıkmıyorsa, yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün. Kıyafetinizde koku kalmayacak.

3- Kıyafetlerinizi ilk haline döndürür:

Bazı kıyafetler, materyalleri nedeniyle çabuk eskirler. Yine yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökerek kıyafetlerinizi ilk aldığınız hale döndürebilirsiniz.

4- Evcil hayvanların tüylerini çıkarır:

Bazen çamaşırlarımızı yıkadığımız halde evde kedi veya köpek besliyorsak onların tüylerinin hala kıyafetlerimizde kaldığını görürüz. Bunun için de yine beyaz sirke kullanabilirsiniz.

5- Koltukaltı lekelerini çıkarır:

Bazen yanlış deodorant seçimi nedeniyle koltuk altımızda beyaz lekeler kalabilir. Yumuşatıcı kısmına beyaz sirke dökün ve sonucu kendi gözlerinizle görün.

6- Deterjan kalıntılarını çıkarır:

Bazen çamaşırlarımızı yıkadıktan sonra çamaşırların üstünde deterjan izi kalır. Bunun için yumuşatıcı kısmına yarım su bardağı beyaz sirke dökün ve kıyafetlerinizin deterjan kalıntılarından arındığını kendi gözlerinizle görün.

7- Çamaşır makinesini temizler:

Bazen istediğiniz kadar mükemmel ve hatasız şekilde kıyafetlerinizi yıkayın yine de kıyafetlerinizde tuhaf bir koku kalır. Bunun nedeni ise çamaşır makinenizin kirli olmasıdır. Bunun içinde yine beyaz sirke kullanabilirsiniz. Umarız ki beyaz sirkenin yarattığı mucizelerden sizler de yararlanabilirsiniz.

Zorlu Lekeler İçin Pratik Yöntemler

Aşağıdaki ipuçlarını uyguladıktan sonra çıkmayan zorlu lekeler için artık endişelenmenize gerek yok. Hepsi geleneksel ve pratik yöntemler.

KARBONAT:

4 litre su ve 1 bardak karbonatı karıştırın. Çamaşırları bu karışıma yatırın. Kıyafetler birkaç dakika içinde eski renklerine dönecektir. Sonuçlara inanamayacaksınız.

Karbonat beyaz giysilerinizi parlatmanın yanı sıra, renkli kumaşların görünümünü geliştirir ve giysilerinize zarar vermeden kötü kokuları ortadan kaldırır.

Karbonat, aynı zamanda çamaşır yıkamak için kullanılan suyu da yumuşatır. Buna ek olarak, bol miktarda köpük oluşumunu teşvik eder.

Ön yıkama sırasında sıcak yerine soğuk suyla yıkarsanız, renkleriniz daha parlak olur ve beyazlar daha beyaz görünür. Aynı zamanda mükemmel de bir yumuşatıcıdır. Durulama döngüsüne yarım bardak karbonat ilave edin yeterli.

LİMON VE SİRKE:

Bu karışım da mükemmel bir leke çıkarıcıdır. Tek yapmanız gereken limon suyu ve sirkeyi deterjana eklemek ve çamaşırlarınızı her zamanki gibi yıkamak. Bu yöntemin kokusu biraz keskin olsa da lekeleri etkili bir şekilde çıkarır.

Ucuz olması, her zaman elinizin altında olması da sirkeyi temizliğe dahil etmeniz için şahane bir fikir olabilir. İnanın ki konvansiyonel temizlik malzemelerinden daha az bir temizlik olmuyor sirke ile yapılan temizlik.

Aynı zamanda sirke doğal temizlikte tercih edilen bir yumuşatıcıdır. Zararsız bir madde olmasının yanında aynı zamanda durulama esnasında sabun kalıntılarını da temizler.

Renkli gömlekler yıkanmadan önce 1-2 saat sirkeli suda bırakılırsa renkleri daha canlı olur. Sonra çıkartıp asın, kurusun.

Daha sonra yıkayın. Sirke, boyayı kendisine hapsedecektir. Bu işlem kıyafetlerinizin rengini eskiyinceye kadar muhafaza edecektir.

ASPİRİN:

Bir leğen suya 6 aspirin kırın. Çamaşırları bu karışıma yatırın ve 30 dakika bekletin. Sonra çamaşırları normal deterjanınızla yıkayın, lekelerin yok olduğunu göreceksiniz.

Beyaz çamaşırların yıpranmasını önlemek için deterjanla birlikte aspirin tercih edilmektedir. Aspirin çamaşırların beyazlamasını ve lekerin çıkarılmasına yardımcı olur.

Kan lekesi çıkarmak için ise kıyafetlerinizi yıkamadan önce 2 saat aspirinli suda bekletebilirsiniz. Suyun sıcak olmaması önemlidir.

Sıcak su kandaki proteinlerle etkileşime geçerek lekelerin çıkmasını zorlaştırır. Soğuk su tercih edin.

Gri olan beyazlar nasıl beyazlatılır?

Karbonat yardımıyla çamaşırlarınızı beyazlatmak için, çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde yıkıyorsanız, deterjanın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin. Ayrıca, çıkmayan bir leke mevcutsa, bir miktar karbonatla limonu karıştırıp lapa hale getirdikten sonra çamaşırların üzerine sürüp, makineye atabilirsiniz.

Gri olan beyazlar nasıl beyazlatılır?

Suya 1 yemek kaşığı tuz ve 1 bardak limon suyu ekleyin. Daha sonra 1 kaşık çamaşır deterjanı ilave edin ve sararan kıyafetleri suyun içine atın. 1 saat suda beklettikten sonra, beyaz yıkama programında yıkayın.