Önce şeytanları kovdu! Mustafa Çiftçi görevine ayet ile başladı: Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, düzenlenen törenle görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

1983 yılında hafız olduğu ve 2024 yılında Türkiye genelinde yapılan hafızlık yarışmasında birinci olduğu ortaya çıkan Bakan Çiftçi, devir teslim töreninde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çiftçi, düzenlenen devir teslim töreninde Kur’an-ı Kerim’den Âli İmrân Suresi 26. ayeti okudu.

MÜLKÜN GERÇEK SAHİBİ SENSİN!

Suredeki “Ey mülkün sahibi,

Sen mülkü dilediğine verirsin,

Dilediğinden çekip alırsın,

Dilediğini aziz edersin,

Dilediğini zelil edersin,

Gerçek iyilik senin elindedir,

Senin her şeye gücün yeter.” Ayetlerini okuyan Çiftçi, ardından “Ben buradan Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, bu görevde bana kolaylıklar versin" diyerek görevine başladı.