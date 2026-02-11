  • İSTANBUL
Önce şeytanları kovdu! Mustafa Çiftçi görevine ayet ile başladı: Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım…
Önce şeytanları kovdu! Mustafa Çiftçi görevine ayet ile başladı: Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım…

İçişleri Bakanlığına atanan ve aynı zamanda hafız olan Mustafa Çiftçi, Ali Yerlikaya’dan bakanlık görevini devralırken Kur’an-ı Kerim’den Âli İmrân Suresi 26. ayeti okudu. Çiftçi görevine “Ey mülkün gerçek sahibi Allahım, bu görevde bana kolaylıklar ver” duasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, düzenlenen törenle görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı.

1983 yılında hafız olduğu ve 2024 yılında Türkiye genelinde yapılan hafızlık yarışmasında birinci olduğu ortaya çıkan Bakan Çiftçi, devir teslim töreninde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Çiftçi, düzenlenen devir teslim töreninde Kur’an-ı Kerim’den Âli İmrân Suresi 26. ayeti okudu. 

MÜLKÜN GERÇEK SAHİBİ SENSİN!

Suredeki “Ey mülkün sahibi, 

Sen mülkü dilediğine verirsin,
Dilediğinden çekip alırsın,
Dilediğini aziz edersin,
Dilediğini zelil edersin,
Gerçek iyilik senin elindedir,
Senin her şeye gücün yeter.” Ayetlerini okuyan Çiftçi, ardından “Ben buradan Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum, bu görevde bana kolaylıklar versin" diyerek görevine başladı.

1
Yorumlar

Abdullah biri

Duana sonsuz kere amin. Allah seni korusun hafız bakanım

Coscos

Ali Yerlilaya çok başarılı bir içişleri bakanıydı.Harika işer yaptı.ALLAH ondan razı olsun.İnşallah onun yerine gelen Mustafa beyde aynı başarıyı gösterir.Allah ayaklarına taş degirmesin.Başarılar diliyoruz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
