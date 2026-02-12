  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Alman yargısından bebek katillerine tam destek: 'Hukuk endeksinde gerideyiz' diyen soytarılar utanacak mı?
Dünya

Alman yargısından bebek katillerine tam destek: ‘Hukuk endeksinde gerideyiz’ diyen soytarılar utanacak mı?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alman yargısından bebek katillerine tam destek: ‘Hukuk endeksinde gerideyiz’ diyen soytarılar utanacak mı?

Türkiye’yi her fırsatta "hukuk endeksi" üzerinden eleştiren Batı tapar soytarıların maskesi bir kez daha düştü! Alman Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma silah taşıyan gemilere "dur" diyen Filistinli mazlumun çığlığını reddetti. Bebek katillerine gidecek tank yedek parçaları için "hukuki onay" veren Almanya, adaletin değil, Siyonist lobilerin emrinde olduğunu tescilledi!

Türkiye’nin hukuk sistemine dil uzatan Batı hayranı sözde aydınların "örnek" gösterdiği Almanya, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Alman Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail’in soykırım saldırılarında kullandığı tankların yedek parçalarının gönderilmesini durdurmak için yapılan başvuruyu reddetti. Başbakan Friedrich Merz hükümetinin kısa süreli "ambargo" şovunun ardından gelen bu yargı kararı, Almanya’nın bebek katillerine verdiği desteğin "devlet politikası" olduğunu ve hukukun sadece Siyonistlerin çıkarlarını koruduğunu belgeledi.

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatının yasaklanması amacıyla yapılan itirazı reddetti.

Karlsruhe kentinde bulunan Alman Federal Anayasa Mahkemesi, Filistinli başvurucunun İsrail'e silah ihracatı için verilen hükümet izinlerine yaptığı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, itirazı reddederek yerel mahkemenin daha önce verdiği kararı bozmamış oldu.

Davacı, Hessen'de Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi tarafından Alman silah şirketine tank yedek parçaları ihracatı için verilen izne karşı yasal işlem başlatmıştı.

Hessen Yüksek İdari Mahkemesi, Eylül 2025'te Frankfurt İdari Mahkemesi tarafından verilen geçici tedbir kararına karşı yaptığı itirazı, esas olarak usulsüzlük gerekçesiyle reddetmişti.

ALMANYA’NIN İSRAİL’E SİLAH İHRACATI TARTIŞMASI

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı, ülkede son yıllarda süregelen tartışma konusu oldu.

İsrail'in Ekim 2023'te Filistin'e başlattığı saldırılarının ardından Almanya, İsrail ile dayanışma göstermek amacıyla silah ihracatını önemli ölçüde artırmış ve önceliklendirmişti.

Eski Başbakan Olaf Scholz hükümeti, 6 Mayıs 2025'te görevden ayrılmadan önce İsrail'e yaklaşık yarım milyar avro değerinde ihracat lisansı vermişti.

Bu lisanslara karşı Alman mahkemelerinde çeşitli davalar açılmıştı.

2025'in yaz aylarında Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni Alman hükümeti, İsrail'in giderek daha saldırgan eylemleri ve Gazze Şeridi'ndeki insani durum ışığında, Gazze savaşında kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını artık onaylamama kararı almıştı ancak bu kısmi ambargo daha sonra kaldırıldı.

2
Yorumlar

Vahap

Hitleri yok ettiler ama ondan beteri siyonizm geldi,Zavallı Almanlar tam bir yahudi uşağıdır.

Bitik Alman

Dostlar artık Almanya kendini yönetmiyor. Siyonist yahudiler hitlerin zulmünü öyle bir malzeme olarak kullanıyorlarki sonuçta gördüğünüz Siyonist esaretini kabul ettirmişler. Artık Almanya Siyonist Yahudi iş adamlarının piyon ülkedir olmuştur. Almanya nın en ince hassas damarlarına kadar istila etmişlerdir. Bu Almanya dan artık bir cacık olmaz.
