  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Önce şeytanları kovdu! Mustafa Çiftçi görevine ayet ile başladı: Ey mülkün gerçek sahibi Allah'ım… TBMM’deki provokasyonun başı yine Mahmut Tanal: Vekil değil sanki eşkıya! 28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı İstanbul itfaiyesine hiza! Akit yazdı halay gitti CHP'den provokasyon! Yeni bakanların yemini öncesi kürsüyü işgal ettiler Her seçim öncesi ‘Erdoğan kaybetti’ diyordu! Erdoğan’ın elini sıkan Ruşen mutluluktan dört köşe oldu Mahkemeden emsal karar! 'Suça sürüklenen çocuk' bahanesini bitirecek hamle Utanç tablosu! CHP’li kadın vekilden çocuk tacizcisine destek CHP’den akıllara zarar eylem: Bu kafaya göre çocuklu suçlular hapse konulmamalı! Barış umutlarına 129 İHA’lı darbe: Masada müzakere sahada katliam!
Gündem Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla sahte bir kimlik ve pasaport kullandığı belgelendi.

ABD Florida Temsilcisi Anna Paulina Luna’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı ve dava dosyalarına dayandırdığı belgeler, sapık ağın elebaşının sadece ahlaksızlıklarla değil, uluslararası bir casusluk ve sahtecilik şebekesi gibi çalıştığını bir kez daha kanıtladı.

 

 

 

Sahte kimlik, sahte pasaport: Epstein’ın "Marius" maskesi düştü!

Anna Paulina Luna’nın paylaştığı pasaport fotoğraflarında, Jeffrey Epstein’ın yüzü net bir şekilde görülürken, isim hanesinde "Marius Robert Fortelni" yazdığı dikkat çekiyor. Luna, belgenin alt kısmında yer alan "EFTA" (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) konum belirleyicisine dikkat çekerek, bu pasaportun sıradan bir sahtecilikten öte, derin bağlantılarla hazırlanmış stratejik bir belge olduğunu vurguladı. Bu ifşaat, Epstein’ın dünyayı ağ gibi saran sıbyancılık ve şantaj trafiğini yönetirken nasıl bir koruma kalkanı altında olduğunu ve kaç farklı kimlikle dünyayı dolaştığını gözler önüne serdi.

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur"
Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur"

Gündem

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın Berat Albayrak ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını anlattı! "İnanan tekenin boynuzundan süt çıkarır, inanmayan Epstein çukurunda boğulur"

Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş!
Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş!

Dünya

Epstein’in şeytani çarkındaki 6 alçak isim açıklandı: Siyonist sermayenin sapkın vahşeti sansürle gizlenmiş!

Trump ile ilgili Epstein iddiası! "Herkes onun bunu yaptığını biliyordu"
Trump ile ilgili Epstein iddiası! “Herkes onun bunu yaptığını biliyordu”

Dünya

Trump ile ilgili Epstein iddiası! “Herkes onun bunu yaptığını biliyordu”

Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti
Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti

Dünya

Fransa’da Epstein depremi! Diplomat hakkında savcılık harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23