Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

ABD Florida Temsilcisi Anna Paulina Luna’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı ve dava dosyalarına dayandırdığı belgeler, sapık ağın elebaşının sadece ahlaksızlıklarla değil, uluslararası bir casusluk ve sahtecilik şebekesi gibi çalıştığını bir kez daha kanıtladı.

Sahte kimlik, sahte pasaport: Epstein’ın "Marius" maskesi düştü!

Anna Paulina Luna’nın paylaştığı pasaport fotoğraflarında, Jeffrey Epstein’ın yüzü net bir şekilde görülürken, isim hanesinde "Marius Robert Fortelni" yazdığı dikkat çekiyor. Luna, belgenin alt kısmında yer alan "EFTA" (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) konum belirleyicisine dikkat çekerek, bu pasaportun sıradan bir sahtecilikten öte, derin bağlantılarla hazırlanmış stratejik bir belge olduğunu vurguladı. Bu ifşaat, Epstein’ın dünyayı ağ gibi saran sıbyancılık ve şantaj trafiğini yönetirken nasıl bir koruma kalkanı altında olduğunu ve kaç farklı kimlikle dünyayı dolaştığını gözler önüne serdi.