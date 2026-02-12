  • İSTANBUL
Yaşam 3 ayakla hayatta kalma savaşı!
Yaşam

3 ayakla hayatta kalma savaşı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ardahan Yalnızçam Dağları’nda arka sol ayağı olmayan bir kurtun zorlu doğa koşullarında yiyecek aradığı anlar böyle görüntülendi.

3 ayakla hayatta kalma savaşı veren kurt, Ardahan’daki Yalnızçam Dağları’nda karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

 

Ardahan Yalnızçam Dağlarında arka sol ayağı olmayan kurt, doğada yaşam mücadelesi veriyor. Kurt, doğasever Halil İbrahim Mert tarafından karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Halil İbrahim Mert, kurdun 5 yıldır bölgede dolaştığını, ilk kez görüntüleyebildiğini söyledi.

