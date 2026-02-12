Merkez Bankası rezervlerinde "altın" etkisi: Rekor serisinin ardından 10 milyar dolarlık teknik düzeltme!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat 2026 haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı. Geçtiğimiz haftalarda 218 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin zirvesine tırmanan toplam rezervler, bu hafta 10 milyar 676 milyon dolarlık bir azalışla 207 milyar 482 milyon dolar seviyesine geriledi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 6 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 533 milyon dolar azalışla 78 milyar 872 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Ocak'ta 84 milyar 405 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 5 milyar 142 milyon dolar düşüşle 133 milyar 753 milyon dolardan 128 milyar 611 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 676 milyon dolar azalışla 218 milyar 158 milyon dolardan 207 milyar 482 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):