Kar engeli kalktı! O ilimizde tüm köy yolları ulaşıma açıldı

Iğdır’da etkili olan kar yağışının ardından kapanan tüm köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Iğdır’da karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonuç verdi. Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından yürüttükleri yoğun çalışmalarla ulaşıma kapanan tüm köy yollarını yeniden açtı.

 

Ekiplerin aralıksız çalışmaları sayesinde il genelinde kar nedeniyle kapalı köy yolu kalmazken, vatandaşların ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalar titizlikle sürdürüldü.

 

Kar yağışının durmasının ardından ekipler, ulaşıma açılan yollarda güvenliği artırmak amacıyla yol genişletme çalışmalarına ağırlık verdi.

 

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ve kar birikmesi nedeniyle daralan köy yollarında iş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, yollar hem genişletiliyor hem de sürücüler için daha güvenli hale getiriliyor.

