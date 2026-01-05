Kar engeli: Altı ilde eğitim durdu
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle altı ilde bazı okullarda eğitime geçici olarak ara verildi.
Eğitime ara verilen iller şöyle:
Kahramanmaraş: Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık (taşımalı)
Şanlıurfa: Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova (kırsal mahallelerde)
Şırnak: Beytüşşebap
Batman: Kozluk (kırsal mahallelerde)
Malatya: Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak (taşımalı)
Diyarbakır: Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice (taşımalı ve kırsal mahalllerde)