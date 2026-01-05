  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran’da kaos! İran Riyali rekor değer kaybı var: Çöküşün eşiğinde! İran'ın ortaya atılan iddia ne?

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

İran barut fıçısı! Can kaybı artıyor: 18 ölü, yüzlerce tutuklu

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Erdoğan Muhammed bin Selman'la görüştü

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Sebep sadece petrol değil Maduro Siyonizme dur dediği için hedef oldu

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”
Yaşam Kar engeli: Altı ilde eğitim durdu
Yaşam

Kar engeli: Altı ilde eğitim durdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kar engeli: Altı ilde eğitim durdu

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle altı ilde bazı okullarda eğitime geçici olarak ara verildi.

Eğitime ara verilen iller şöyle:

Kahramanmaraş: Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık (taşımalı)

Şanlıurfa: Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova (kırsal mahallelerde)

Şırnak: Beytüşşebap

Batman: Kozluk (kırsal mahallelerde)

Malatya: Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak (taşımalı)

Diyarbakır: Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice (taşımalı ve kırsal mahalllerde)

Uzmanlardan velilere uyarı: Sömestr tatilinde kritik denge
Uzmanlardan velilere uyarı: Sömestr tatilinde kritik denge

Eğitim

Uzmanlardan velilere uyarı: Sömestr tatilinde kritik denge

Dağda karşılaştı, saniye saniye kaydetti
Dağda karşılaştı, saniye saniye kaydetti

Yaşam

Dağda karşılaştı, saniye saniye kaydetti

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Gündem

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23