Rezalete bak! Kartal'ın muhtemel kalecisi kabus gibi oynadı!
Beşiktaş ara transfer döneminde Chelsea'den Filip Jörgensen'le ilgilenmişti. Danimarkalı eldiven, 5-2 kaybedilen PSG maçında sahanın en kötüsüydü!
Mert Günok'un ayrılığı sonrasında Beşiktaş'ın birinci hedefi Filip Jörgensen'di... Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan Danimarkalı eldiven, yaşanan hoca değişikliğinin ardından kadroda tutuldu. Beşiktaş'ın sezon sonunda da 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlıklar yapacağı konuşuluyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, Fransa'da Chelsea'yi 5-2 mağlup etti. Jörgensen, sahanın en kötüsüydü... 1.92 boyundaki kaleci, inanılmaz hatalar yaptı. İngiliz ekibinin, sezon sonunda onunla yollarını ayırması bekleniyor. Jörgensen'in 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavelesi var.
Beşiktaş'ın bu performans sonrasında kafasının karıştığı konuşuluyor. Filip Jörgensen'e olan ilgi eskisi kadar yüksek değil... Beşiktaş haricinde oyuncuyu takip eden iki kulüp daha bulunuyor:
