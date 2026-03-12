Nihayet kavuştular! Yaren leyleğin eşi Nazlı da geldi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, eşi Nazlı'ya kavuştu. Yaren ve Nazlı'nın yuvası, internet üzerinden 24 saat izlenebiliyor.
"Yaren leylek"in eşi "Nazlı" da Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a geldi.
Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına bu yıl erken geldi.
Yaren leyleğin eşi "Nazlı" da göç yolculuğunu tamamlayarak aynı yuvaya kondu.
Yaren ve Nazlı'nın yuvası, yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.