İmamoğlu cephesinden alçak tahrik: Devlete "darbeci" iftirası!

Milli irade düşmanlığında sınır tanımayan CHP zihniyeti, bir kez daha devleti ve yargıyı hedef aldı. Yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak gibi ağır suçlamalarla cezaevinde bulunan Ekrem İMAMOĞLU’nun ekibi, sosyal medya üzerinden yayınladıkları deklarasyonla adeta suç bastırmaya çalıştı. 19 Mart 2025 tarihinde İBB’deki yolsuzluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonları "darbe" olarak nitelendiren ofis, yargı mensuplarına ve devletin zirvesine dil uzattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldılar

Skandal paylaşımda, hukuki süreci doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı’na bağlama gafletine düşen şer odakları, "Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır" ifadeleriyle açıkça iftira attı. Operasyonun yürütüldüğü dönemde görev yapan ve şu an Bakanlık makamında bulunan eski Başsavcı için "siyasetçi görünümlü" nitelemesini kullanan İmamoğlu cephesi, bağımsız yargıyı itibarsızlaştırmaya yeltendi.

250 milyar dolarlık hayal ürünü iddia

Görevden uzaklaştırılan İMAMOĞLU’nun ekibi, operasyonların maliyetinin millete 250 milyar dolar olduğunu iddia ederek gülünç bir yalana sarıldı. Devlet kurumlarını "ahtapotun kollarına" benzeten ve ceberrut rejim nitelemesiyle milli kurumlara saldıran ofisin, "Kişi kendinden bilir işi" diyerek attığı iftiralar, asıl niyetlerini bir kez daha deşifre etti.

Yargı düğmeye bastı: Soruşturma açıldı

Milli iradeyi hedef alan bu kirli provokasyon cezasız kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal paylaşımların yapıldığı @CAOIletisim adlı hesap hakkında vakit kaybetmeden harekete geçti. Söz konusu hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve TCK 217/A maddesi uyarınca "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.