SON DAKİKA
Batı'nın vicdanı geç uyandı: Meloni'den siyonist ve Haçlı ittifakına "katliam" tepkisi!
Gündem

Batı’nın vicdanı geç uyandı: Meloni’den siyonist ve Haçlı ittifakına "katliam" tepkisi!

Batı’nın vicdanı geç uyandı: Meloni’den siyonist ve Haçlı ittifakına "katliam" tepkisi!

ABD ve İSRAİL ortaklığının İran’da gerçekleştirdiği vahşi okul katliamına karşı yükselen halk öfkesi, İtalya Başbakanı MELONI’ye geri adım attırdı. Günlerdir sessiz kalan MELONI, çocukların hedef alındığı vahşeti "katliam" olarak nitelendirmek zorunda kaldı.

Roma’daki PARLAMENTO binasında kürsüye çıkan İtalya Başbakanı Giorgia MELONI, kamuoyu baskısına daha fazla direnemedi. İran’ın güneyindeki MİNAB kentinde bir ilkokulun füzelerle yerle bir edilmesini "küçük kız çocuklarının katledilmesi" olarak tanımlayan MELONI, sivil ölümlerin uluslararası hukukun tamamen dışında kaldığını vurguladı.

175 can gitti, PENTAGON "sessiz"

28 Şubat günü TAHRAN’da masum yavruların eğitim gördüğü okula düzenlenen alçak füze saldırısında tam 175 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya medyasında yer alan askeri inceleme raporları, füzelerin ABD ordusu tarafından fırlatıldığını açıkça ortaya koyuyor. The New York Times gazetesine konuşan yetkililer, saldırının bir "hedefleme hatası" olduğunu iddia ederek kanlı cinayeti örtbas etmeye çalışıyor. Kan gölüne dönen okul bahçesiyle ilgili PENTAGON ise her zamanki pişkiniğiyle sessizliğe bürünmüş durumda.

Trump "haberim yok" dedi

ABD Başkanı Donald TRUMP, 175 kişinin can verdiği bu büyük vahşetin arkasında Amerikan ordusunun olduğuna dair raporlardan "haberdar olmadığını" iddia ederek sorumluluktan kaçmaya çalıştı. Ancak Avrupa’da sokağa dökülen binlerce vatandaş, Haçlı-siyonist ittifakının sivil katliamlarına karşı hükümetleri istifaya davet ediyor. MELONI’nin son çıkışı, Avrupa’da biriken bu devasa rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

