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Gündem Kar bir anda bastırınca yolda kaldılar
Gündem

Kar bir anda bastırınca yolda kaldılar

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 01:12:00 -

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak bir süre sonra yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı.

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde birçok tır yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı.

Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek köyü mevkisinde ise bir tır, kar nedeniyle yoldan kayarak yan yattı.

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