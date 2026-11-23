Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kurşun AVM’nin giriş kapısına isabet etti

Silahlı kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermilerden biri, olay yerinin yakınında bulunan alışveriş merkezinin giriş kapısına isabet etti.

Kurşunun isabet ettiği AVM’nin olayın yaşandığı saatlerde kapalı olması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise bacağından vurulan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis şüphelilerin peşine düştü

Silahlı kavganın ardından harekete geçen polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.