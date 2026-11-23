Kayseri’de silahlar konuştu! AVM’nin kapısına kurşun yağdı, faciadan dönüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin bacağından vurularak yaralandığı olayda, tabancadan çıkan kurşunlardan biri alışveriş merkezinin giriş kapısına isabet etti. AVM’nin olay sırasında kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçti.
Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Günsazak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Kurşun AVM’nin giriş kapısına isabet etti
Silahlı kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermilerden biri, olay yerinin yakınında bulunan alışveriş merkezinin giriş kapısına isabet etti.
Kurşunun isabet ettiği AVM’nin olayın yaşandığı saatlerde kapalı olması, muhtemel bir facianın önüne geçti.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise bacağından vurulan yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı şahıs, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis şüphelilerin peşine düştü
Silahlı kavganın ardından harekete geçen polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.