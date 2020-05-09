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Aktüel

Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

4 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar polisten kaçamadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:58:41 -
Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı

4 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar polisten kaçamadı.


Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Görevlilerince Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Güneş, Düztepe, 75. Yıl Mahalleri ile Şehitkâmil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi’nde Mayıs ayında meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan 4 adet faili meçhul kapkaç olayını gerçekleştiren 4 şahıs yakaladı. Yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 şahıs hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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