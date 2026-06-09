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Yerel Kapı üzerine kilitlenmişti! 96 yaşındaki adam yanarak can verdi
Yerel

Kapı üzerine kilitlenmişti! 96 yaşındaki adam yanarak can verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Kapı üzerine kilitlenmişti! 96 yaşındaki adam yanarak can verdi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde kızı tarafından kapının üzerine kilitlendiği ileri sürülen 96 yaşındaki Altan Hilkat İnal, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yalnız yaşadığı evde yangın çıkan 96 yaşındaki Altan Hilkat İnal’dan acı haber geldi.

 

Yangın, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi Yalı Bulvarı'ndaki bulunan bir evde meydana geldi. Altan Hilkat İnal'ın yaşadığı evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapısını kırarak girdikleri evdeki yangını söndüren itfaiye erleri, İnal'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İnal'ın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerine ifade veren İnal'ın kızı M.İ.'nin, yaşı gereği babasının yürüme zorluğu çektiğini, evden çıkmaya çalıştığında düşüp, vücudunda kırıklar oluştuğunu ve bu sebepten dolayı da kapıyı kilitlediğini söylediği öğrenildi. Evde yapılan incelemenin ardından İnal'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, polisin soruşturması da sürüyor.

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