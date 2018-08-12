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Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreye ulaştı!

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 11 kilometreye ulaştı.

12 Ağustos 2018 Pazar 17:02
Kapıkule'de TIR kuyruğu 11 kilometreye ulaştı!

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Taşıdıkları yükleri hafta başında götürecekleri adreslere ulaştırmak isteyen tırlar, sınır kapısında 11 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 440 tır, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Bu arada yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 17:02
  1. Kapıkule Sınır Kapısı
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