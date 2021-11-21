Kapıkule’de bitmeyen çile! 11 kilometrelik tır kuyruğunda 3 gündür bekliyorlar
Bulgaristan'ın yoğunluğu karşılayamaması nedeniyle, Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre tır kuyruğu oluştu.
Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya giden ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih etti.
Sınır kapısında yoğunluk oluştu
Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu.
1 kilometrelik tır kuyruğu
Onlarca tır, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.
"3 gündür bekliyoruz"
Tır şoförü Evren Şebün, Kapıkule’den Bulgaristan’a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.
"Bizim tırların kapasitesini kaldıramıyorlar"
Bulgaristan gümrüğünde bir tırın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bitmediğini söyleyen bir başka tır şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.