  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:24:17 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 artışla 460,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.054,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,09 yükselişle 460,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PERŞEMBE
CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 459,80460,00460,20460,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.030,003.051,003.033,003.054,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 420,00424,00420,00424,00
Lira(Tam) Ziynet 2.961,002.981,002.964,002.984,00
Yarım Ziynet 1.481,001.491,001.482,001.492,00
Çeyrek Ziynet 740,00750,00741,00746,00
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Google'dan Türkiye'ye büyük müjde!
Teknoloji

Google'dan Türkiye'ye büyük müjde!

Android işletim sistemi kullanan akıllı cihazların kablolu ya da kablosuz bağlantı ile Google’ın destek verdiği araçlarla iletişim kurmasını..
ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı
Gündem

ABD'li ajan eşi gibi poz verdi! Türkler doğum yapınca gerçek ortaya çıktı

Türkiye'deki hamile kadınların ABD'de doğum yaparak çocuklarına ABD vatandaşlığı almalarını sağlayan Türk şebeke yakalandı. Şebekenin lideri..
Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı
Gündem

Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı

Türkiye'nin enerji ithal ettiği şirkete gizli bilgileri sızdıran Gürcan Ö. yaptığı skandalları itiraf etti.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay