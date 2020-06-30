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Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Ekim'e kadar yapılamayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:07:49 -
Kapadokya'da sıcak hava balon turları 1 Ekim'e kadar yapılamayacak

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Ekim'e kadar durdurulduğu bildirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından bölgedeki firmalara sıcak hava balon turu erteleme kararı tebliğ edildi.

Tebliğde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha önce 1 Temmuz'a kadar durdurulan turların, Sıcak Hava Balonu İşletmecileri Derneği üyesi 22 işletmenin talebi üzerine 1 Ekim'e ertelendiği kaydedildi.

SHGM tarafından balon turu düzenleyen işletmelere gönderilen tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"18 Haziran 2020 tarihinde Webex üzerinden balon işletmeleri temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde dış hat hava yolu uçuşları yeterli oranda başlamadığından dolayı balon uçuş bölgelerinde bulunan otellerde rezervasyonların istenen seviyede olmaması ve sosyal mesafenin korunması tedbirinin balonların fiziki yapısından kaynaklı çok sağlıklı şekilde uygulanamayacağından dolayı ticari balon uçuşlarının 1 Ekim 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir."

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