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Kapadokya Kültür Müze’yi her yıl 40 bin kişi ziyaret ediyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kültür Müze, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:17
Kapadokya Kültür Müze’yi her yıl 40 bin kişi ziyaret ediyor

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Kültür Müze, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.


Ortahisar beldesinde bulunan Kültür Müze, her yıl yaklaşık 40 bin ziyaretçiye kapılarını açıyor. Kapadokya geleneklerinin anlatıldığı müzede ziyaretçiler yapı odası, tarım odası, geleneksel mutfak, pekmez yapım odası, dokuma odası, Türk hamamı, köy meydanı, köy odası, kız isteme merasimi, kına gecesi, gelin odası bulunan bölümleri ziyaret ediyor. Müzenin sahibi Berin Yıldız, 2004 yılında hizmete açılan müzeyi yılda 30 bin ila 40 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, yılın ilk 6 aylık döneminde de 9 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi. Yıldız, “Müzemiz 2004 yılında hizmete açıldı. O günden bugüne yaklaşık yılda 30 bin ila 40 bin arasında ziyaretçimiz oldu. Ama son dönemde turizmdeki düşüklük sebebiyle sayılar düştü ama bu son zamanlar yine hareket başladı. Müzemizi ilk 6 ayda ortalama bin 500 kişi ziyaretçimiz oldu. Bu ziyaretçi sayısını ise İspanyol turistler ağırlıklı olmak üzere Fransız, ABD’li turistler geliyor. Müzemizi ziyarete gelenler böyle küçük bir kasabada müze olmasından çok mutluluk duyuyorlar. Müzede odalarda sergilediğimiz eserlerin tüm bilgileri birkaç dilde info yazılarımızda mevcut. Özellikle burada gelenek ve görenekleri anlatıyoruz. Kapadokya’nın yaşam biçimini anlatan böyle bir müze olması hem Kapadokya hem de Ortahisar için hem turizm için bir avantaj diye düşünüyorum. Geçmiş yıllarda yerli ziyaretçimiz çok düşüktü ama son zamanlarda yerli turistler müzemize ilgi göstermeye başladı, bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle aileler çocukları ile birlikte geliyor. Büyük kentlerde yaşayan çocuklar köy yaşantısını bilmedikleri için burada gördükleri ile bilgi sahibi oluyorlar. Aileler de bu konularda son dönemlerde çok bilinçliler. Yerli misafirlerimizin ilgisinden memnunuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:17
  1. kültür
  2. sergi

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