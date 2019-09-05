Kapadokya Havalimanında aranan 3 şahıs yakalandı

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kapadokya Havalimanında durumundan şüphelendikleri 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Kapadokya Havalimanında polis ekipleri tarafından durumundan şüphelendikleri A.V., N.H., ve M.H.’nin kimlik kontrollerini yaptı. Yapılan kimlik kontrollerinde her üç şüphelinin de fabrikada meydana gelen 8 dinamo hırsızlığını gerçekleştiren şahıslar olduğu tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınmalarının ardından Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan A.V., N.H. ve M.H. mahkeme sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.