Kanserden korunmak için...



Sigara ve benzer tütün ürünlerini asla kullanmayın.



Sigara ve diğer tütün ürünleri, tüm kanser ölümlerinin %30’unun sebebi. Sigara kullananlarda akciğer kanseri gelişme oranı, kullanmayanlara göre 20 kat fazla.. Akciğer kanserlerinden ölümlerin yaklaşık yüzde 90’ı sigara ilişkilidir. Ağız içi, baş boyun bölgesi, ses telleri, idrar kesesi ve yolları kanserleri ile pankreas kanseri de tütünden. Meme kanseri riskini de yükseltiyor.

Alkolü bırakın. Alkol kullananlarda üst solunum yolları, ağız ve yemek borusu kanserlerine sebep.. Hele tütündeki kanserojenlerle birleştikleri zaman doku bozulması daha hızlı gelişiyor. Primer karaciğer kanseri, alkolik siroz zemininde de gelişebilir.

Hayvansal gıdaları azaltın. Kızartma, tütsülenmiş ve konserve yiyecekleri tüketmeyin. Yağlı ve yüksek kalorili gıdalardan uzak durun. Tuzda uzun süre bekletilerek pişirilmiş, tütsülenmiş et ürünlerini ve yüksek ısıdaki ateşte barbekü yapılarak kömürleştirilen ürünleri, nitrit koruyucu ilave edilmiş konserveleri kullanmayın. Yağ ve yüksek kalori ile hayvansal proteinler; meme, kolon, uterus ve kolon kanseri riskini artırır. Yüksek lifli gıdalar, sebze, meyve ve tahıllar ise kanser riskini azaltır. Lahana, karnabahar ve brokoli, soğan ve sarmısak anti-kanserojendir. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, sarı ve koyu kırmızı renkteki meyvelerde, yeşil ve siyah çayda kuvvetli anti-kanserojen maddeler yer alır.

Güneşten ve radyasyondan korunun. Solar ultraviyole radyasyon; malign melanom, yassı hücreli kanser ve bazal hücreli kanser gibi deri kanserlerinin riskini arttırır. Kanserojenik etki deri hücrelerinin DNA’sına doğrudan hasar verir, kansere sebep olur. Olur olmaz sebeple röntgen ve MR çektirmeyin.

Yaşadığınız çevreyi iyi seçin ve denetleyin. Betondan uzaklaşın. Betonda dolaşmayın. Ahşap zemine basın. Toprakta yalınayak yürüyün..

Biyolojik kanserojenlerden korunmak için aşı yaptrın. Hepatit B virüsü kronik karaciğer hastalığına ve karaciğer kanserine sebep olabiliyor. B hepatit aşısı olarak, karaciğer kanserinden tamamıyla kurtulmak mümkün. Rahim ağzı kanseri HPV adlı bir virüs tarafından oluşturulur.

Hareket edin, kilo verin. Obezite ve menopoz sonrası şişmanlama meme kanseri için ciddi bir risk faktörüdür. Düzenli egzersizler ve yürüyüş, hafif spor gibi fiziksel aktiviteler meme ve kolon kanseri riskini azaltır. Bebeğinizi emzirebildiğiniz kadar uzun süre emzirin. Hem bebeğinizin bağışıklık sitemini güçlendirir, hem de kendinizi meme kanserinden korumuş olunsunuz.

Günde en az 8 saat derin bir uyku, düzenli beslenme, stresten uzak huzurlu bir aile yaşamı, iş ortamı, düzenli fiziksel aktivite ile desteklenirse harika olur.

Huşû ile dua ve ibadet edin. Rabbinize sığının.. Eskiler itikâfa çekilirdi. Şimdi onun sağlık açısından da müthiş faydası olduğu anlaşıldı. Neden siz de kendinize bunun için vakit ayırmıyorsunuz ki..