Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı
Kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı. Kemer ile ilgili Fenerbahçe TV'den yapılan açıklamada "Dualarımız ve kalbimiz seninle" ifadeleri kullanıldı.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı. Kemer hakkında açıklama yapan FB TV, "Dualarımız ve kalbimiz seninle" dedi.
Dilay Kemer, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyor. Uzun süredir ekrandan uzak kalan Dilay Kemer'in durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.
"Dilay Kemer'e acil şifalar diliyoruz"
Twitter'da kısa sürede gündem olan trend listesine giren Dilay Kemer'in durumu hakkında ilk açıklama FB TV'den geldi. Kanalın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer'e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denildi.