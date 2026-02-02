Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Şanlıurfa’da kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru Serkan İ.’yi (33) vurup, topladıkları altın ve paraları alarak kaçtı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken polisler tüm kentte soyguncuların peşine düştü.

Şanlıurfa’yı karıştıran olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip, tezgahtaki altın ve paraları aldı.

İzinli olan ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ., olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu. Şüpheliler, aldıkları altın ve paralarla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

SIK KAFASINA

GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE KAFASINA SIKMAZSANIZ O SİLAHI NEDEN TAŞIYORSUNUZ. ÇÜNKÜ CEZASI YOK , POLİS TUTAR ADLİYE SALMAK ZORUNDA KALIR.
