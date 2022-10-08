Kandilli Rasathanesi son depremler: İstanbul'da deprem son dakika şimdi 2022? Son dakika deprem Türkiye

Marmara’da korkutan bir deprem meydana gelmişti. Tekirdağ Yeniköy açıkları merkezli deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İstanbul, Yalova, Bursa ve çevre illerde hissedilen depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor.

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip edilirken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 8 Ekim 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında oldu. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İstanbul'da deprem oldu mu? İşte 8 Ekim 2022 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 8 EKİM 2022 CUMARTESİ

2022.10.08 05:25:28 40.3092 26.1275 2.3 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.08 04:28:46 40.7733 42.8150 19.5 -.- 2.2 -.- CULLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2022.10.08 04:27:53 38.9648 44.2310 83.3 -.- 1.9 -.- YUKARIBALCIKLI-OZALP (VAN) İlksel

2022.10.08 04:26:32 40.2887 26.1417 19.6 -.- 1.7 -.- KEMALYERI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.08 03:40:09 38.6703 43.1030 5.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel

2022.10.08 03:40:00 38.5520 31.5293 3.3 -.- 2.0 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2022.10.08 03:08:18 36.1568 29.7283 17.3 -.- 1.8 -.- BOGAZCIK-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.10.08 02:40:31 37.0848 28.3848 5.9 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.08 01:46:23 40.1242 41.7052 8.0 -.- 1.4 -.- CALIYAZI-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2022.10.08 01:26:35 37.2598 27.8750 12.8 -.- 1.8 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.10.08 01:07:14 37.2610 27.8867 11.4 -.- 2.0 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.10.08 00:54:17 37.2805 28.0298 5.0 -.- 1.6 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2022.10.08 00:18:33 37.1305 28.4270 15.7 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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