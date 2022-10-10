Türkiye kandilli deprem son dakika: Az önce deprem nerede oldu? AFAD deprem Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

10 Ekim 2022 Pazartesi son depremler listesi verilerine göre; Bursa, Edirne, Bolu, Van, Kütahya gibi illerde sarsıntılar yaşandı. Peki; En son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri…

VAN'DA DEPREM

Van'ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün İran'ın Marand şehri ila Başkale arasında olduğu kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

AFAD verilerine göre Kahramanmaraş Aslantaş barajı bölgesinde çevre illeri de etkileyen bir deprem meydana geldi. Depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Van gibi illerden hissedildiği kaydedilirken yaşanan sarsıntı bölge halkında büyük tedirginliğe yol açtı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 EKİM 2022

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kahramanmaraş, Osmaniye, Van gibi illerden hissedildi: 10 Ekim 2022 Kandilli - AFAD son depremler listesi ile paylaştı!

KAHRAMANMARAŞ 3.8'LE SARSILDI

Öte yandan Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) elde edilen verilere göre deprem saat 16.07’de Andırın ilçesi Aslantaş Barajı yakınlarında kaydedildi. Yerin 10,68 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin çalışma başlatıldı.

İran'ın Türkiye sınırında 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre İran'ın Türkiye sınırında saat 15.37'de Marand şehri ile Van'ın Başkale ilçesi arasında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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