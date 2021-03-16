Kandilli Rasathanesi açıkladı! O ilimizde korkutan deprem
Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi saat 21:00'de Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.
Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi saat 21:00'de Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23