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Gündem Kandilli Rasathanesi açıkladı! O ilimizde korkutan deprem
Gündem

Kandilli Rasathanesi açıkladı! O ilimizde korkutan deprem

Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 21:51:00 -
Kandilli Rasathanesi açıkladı! O ilimizde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi saat 21:00'de Ağrı'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.7 kilometre olarak açıklandı.

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