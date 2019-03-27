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Kandilli deprem son dakika 2019 | Deprem riski en fazla olan iller

Türkiye’de son günlerde farklı bölgelerde ardı ardına depremler meydana gelmeye devam ediyor. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli Acıpayam’daki deprem sonrası vatandaşlar son depremin nerede olduğunu araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son deprem son dakika verileri. Deprem riski en fazla olan iller hangileri? İşte Türkiye’nin deprem haritası.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Kandilli deprem son dakika 2019 | Deprem riski en fazla olan iller

Türkiye’de son günlerde farklı bölgelerde ardı ardına depremler meydana gelmeye devam ediyor. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli Acıpayam’daki deprem sonrası vatandaşlar son depremin nerede olduğunu araştırıyor. Kandilli Rasathanesi son deprem son dakika verileri. Deprem riski en fazla olan iller hangileri? İşte Türkiye’nin deprem haritası.

Denizli son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Denizli Acıpayam’da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları araştırılıyor. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önce de 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurulmuştu. Deprem İzmir ve Antalya'da da hissedilmişti.

Kandilli Rasathanesi son depremler

22 yıl sonra değişen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" online sorgulama sistemi haberiyle gündeme geldi. Ezber bozan yeni haritayla Türkiye’de "en tehlikeli alanlar" yüzde 42’den yüzde 17’ye düştü. Haritaya göre 46 ilde tehlike azaldı, 6 ilde arttı. AFAD yetkilileri, deprem riski artan ve azalan o illeri tek tek açıkladı. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: MTA diri fay hatlarını 2011 yılında güncelledi. Deprem tehlike haritasının güncellenme gereği çıkmıştı. 22 yıl sonra güncellendi, geç kalındı ama mevcut bilgilere göre doğru ve iyi bir harita. Eskiden fayın Marmara denizinin içinden dümdüz gittiği düşünülüyordu, bu değişti. Fayın yeri net olarak belirlendi. Buna paralel olarak da Avrupa yakasında özellikle Silivri civarında tehlike arttı.Anadolu yakasında ise tehlike azaldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
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